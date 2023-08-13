«أوقاف كفر الشيخ» تنظم 5 ندوات عن الدروس المستفادة من قصة النبي شعيب

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم 5 ندوات بالمساجد الكُبرى بالمحافظة، عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب عليه السلام، غدا الاثنين، ضمن 54 ندوة تُنظمها الوزارة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء دورها التوعوي في تعميق القيم ومكارم الأخلاق.

تنظيم 5 ندوات بعدد من المساجد الكبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 54 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب عليه السلام، وسيتم تنظيم 5 ندوات بعدد من مساجد كفر الشيخ، وهي «المسجد الكبير بمركز سيدي سالم - مسجد الملك بمدينة كفر الشيخ - مسجد الفتح الشهير بالاستاد بمدينة كفر الشيخ - مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، مسجد عُمر بن الخطاب بقرية شباس الملح»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة المغرب غدا الاثنين، وتتحدث عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا شعيب عليه السلام، تلك القصة التي عُنيت بمعالجة قضية من أهم القضايا المجتمعية على مر العصور، وهي قضية تطفيف الكيل والميزان، لافتاً أنّ الندوات يُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.