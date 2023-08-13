أكرم الشافعي رئيسا للغرفة التجارية في الإسماعيلية و«الطاهر» نائبا

شملت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد أعضاء هيئة مكتبها كاملاً بالتزامن مع إعلان القائمة المعينة أول أمس الجمعة لاستكمال هيئة المكتب.

وتضمنت أول جلسة لمجلس إدارة الغرفة التجارية اليوم الأحد تشكيل هيئة المكتب والتي أسفرت عن تعيين أكرم الشافعي رئيسا للغرفة بالتزكية، وتعيين جلال محمد طاهر محمد وشهرته جلال أبو الطاهر نائب أول للغرفة، وأسامة أحمد سيد وشهرته أسامة العدوي نائب ثاني.

كما تم تعيين سعيد محمد محمد عبدالله شعيب وشهرته سعيد شعيب سكرتير عام لغرفة الإسماعيلية التجارية للدورة والموافقة على تعيين وائل كمال عبد العزيز إبراهيم وشهرته وائل أديداس أمين صندوق الغرفة، وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد للغرفة.

وحضر التصويت من الغرفة كل من علي محمد علي عبد العال وشهرته علي العدوي، وصابر أحمد همام علي وشهرته صابر همام، ومحمد محمود محمد عبد المحسن، وآمال محمود إبراهيم إبراهيم، وكمال حمودة كمال كامل، وأحمد السيد موسى عبد الهادي، ومحمد فايق عفيفي الشحات، وذلك للدورة 2023-2027.

تعيين 7 أعضاء جدد

وكان قد اعتمد وزير التجارة والصناعة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، الخميس الماضي استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي 16 مرشحا، للدورة الجديدة.

وضمت القائمة كل من أكرم حسين حسن الشافعي، أسامة العدوي، أمل محمود، محمد محمود محمد عبدالمحسن، كمال حمودة، أحمد السيد موسى ومحمد فائق عفيفي.