التشكيل الكامل لمجلس إدارة الغرفة التجارية في بني سويف

عقُدت، اليوم الاحد، جلسة إجراءات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، بحضور كامل تشكيل الغرفة المكون من 14 عضوًا، منهم 7 بالانتخاب و7 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة والتجارة.

هيئة مكتب مجلس إدارة الغرفة التجارية في بني سويف

وانتهت جلسة الإجراءات باختيار هيئة مكتب الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، لفترة ثانية من 2023 حتى 2027م، التي تشكلت من: حسن جعفر، رئيسًا، ومحمد دهشان، نائب أول وإسلام أبودولة، نائب ثان، ونهى الحميلي، سكرتير عام، وعصام هريدي، أمين الصندوق، واحمد الخشاب، أمين الصندوق المساعد.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخبين في بني سويف

وكانت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، جرت، في 18 يونيو الماضي، وشهدت منافسة بين 12 مرشحًا على 7 مقاعد بالانتخاب، وأسفرت عن فوز المرشحين: حسن عبدالوهاب جعفر وأحمد حسن الخشاب وإسلام عبدالعظيم أبودولة وعصام عصمت هريدي ومحمد حافظ دهشان ووليد حامد قرني ويحيى زكريا محمد.

أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المعينون في بني سويف

فيما قرر المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة تعيين 7 أعضاء آخرين، هم: الحسين محمد علي براني، وعلى مصطفى على زايد، ومزيان نادر ظريف وهبة، ونهى خالد قايد الحميلي، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.