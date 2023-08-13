التشكيل الكامل لمجلس إدارة الغرفة التجارية في قنا.. «الشيخ» الرئيس

عقدت الغرفة التجارية في محافظة قنا اليوم الأحد في مقر الغرفة التجارية في مدينة بنا، تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة، الانعقاد لوضع تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة قنا.

تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة قنا

حيث انعقد أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا وتم اختيار كل من بنظام التذكية، وهم أمير عبدالسلام الشيخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقنا، حسنى عبدالشافي حسانين نائب أول، جلال محمد على عفيفى نائب ثاني، رمضان أبوالسعود الطيري أمين الصندوق، أحمد أحمد متولي أمين مساعد الصندوق، حسام عبده أبو عطية سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية بقنا.

أعضاء الغرفة التجارية في اختيار مجلس الإدارة

وشهدت دورة الانعقاد اليوم التوافق بين أعضاء الغرفة التجارية في اختيار مجلس الإدارة، ويبلغ أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا 14 عضوا.

كانت محافظة قنا شهدت يوم 17 يونيو، انتخابات الغرفة التجارة على مستوى المحافظة وفي جميع مراكز المحافظة، وأسفرت عن فوز 7 أعضاء، و7 آخرين تم تعيينهم من قبل وزير الصناعة والتجارة، ليصبح أعضاء الغرفة التجارية 14 عضوا، وأمر وزير الصناعة والتجارة بالانعقاد في 13 أغسطس لتشكيل مجلس الإدارة للغرفة التجارية بقنا.