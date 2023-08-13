خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الحروب القادمة ستكون تكنولوجية إلكترونية

قال عبدالكريم فواز، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يتطور في كل ثانية، وليس كل يوم أو كل شهر، حتى المطورين أنفسهم لا يتمكنون من ملاحقة التطورات التكنولوجية.

قدرة تدميرية خارقة للروبوت

وأضاف «فواز»، خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن الجيوش في المستقبل لن يكون بها عناصر بشرية، لأن الروبوت الآن قدرته التدميرية أقوى وأعلى.

وذكر أن الدول العظمى الآن تتسابق إلى التسلح التكنولوجي لتعتمد عليه في المستقبل، وعزز الذكاء الاصطناعي هذه المنافسة، ولو كانت هناك دول تجرب هذه التكنولوجيا الآن فغداً سيكون هذا هو الوضع السائد شئنا أم أبينا.

أدوات تكنولوجية جديدة

وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات على أن هناك أدوات جديدة في الصراع بالمسألة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني، واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التجسس وحماية الأمن القومي، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يسهم في زيادة التوتر والمخاوف ما بين الغرب وروسيا والصين.