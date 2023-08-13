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«القاهرة الإخبارية»: هجوم على قافلة مهندسين صينيين قرب ميناء كوادر الباكستاني

كتب:

أحمد شوقي
01:05 م | الأحد 13 أغسطس 2023
ميناء كوادر الباكستاني - أرشيفية

ميناء كوادر الباكستاني - أرشيفية

أعلنت مجموعة «جيش تحرير بلوشستان»، اليوم، شن هجوم على قافلة تنقل مهندسين صينيين إلى ميناء كوادر المموّل من بكين جنوبي غرب باكستان.

استهداف مشاريع مرتبطة بالممر الاقتصادي

وأكدت مصادر أمنية، وقوع هجوم ضد قافلة تقل مهندسين صينيين، لكن من دون صدور أي تأكيد رسمي فوري، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تبنت مجموعات انفصالية بلوشية في الماضي هجمات استهدفت مشاريع مرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم، ما أدى إلى نشر آلاف عناصر الأمن لمواجهة أي تهديدات لمصالح بكين.

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بقلم أحمد شوقي