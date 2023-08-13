حسام حسني يطمئن المصريين: لا داع للقلق.. متحور كورونا الجديد لم يصل مصر

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بشكل دقيق جميع التقارير الواردة بشأن متحور كورونا «Eg.5» ونسبة انتشاره عالميا المحددة بـ17.4%، مشددًا على أنه لا داعِ للهلع، خاصة أنه لم يصل مصر، في ظل اتخاذ أجهزة الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية كافة.

كورونا انتهى كوباء ولم ينتهِ كفيروس

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن كورونا انتهى كوباء، ولكنه لم ينتهِ كفيروس، فلم يظهر فيروس منذ بدء الخليقة إلا واستمر.

لا داعي للخوف أو الفزع

وحول متحور كورونا الجديد، قال «ندعو إلى الحذر لا الخوف والرعب، وإذا كان هناك بعض الاهتمام بهذا المتحور، فإنه ليس الأخطر، فلم يأتِ إلى العالم أخطر من دلتا، ثم ظهر بعده أوميكرون، والمتحور الجديد من متحورات أوميكرون».

وواصل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة، ولا بد من الكشف الطبي، ولا خطورة من متحور كورونا الجديد رغم أنه سريع الانتشار، ويجب البعد عن التجمعات وارتداء الأقنعة الواقية، وأوميكرون هو المتحور السائد لفيروس كورونا عالميًا».