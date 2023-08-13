مستشار الرئيس عن متحور كورونا الجديد: لا داعي للقلق.. الأمر طبيعي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، متطرقا في حديثه لمتحور كورونا الجديد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل ما تحتاجه هذه الخدمات من دعم، وفي خلال السنوات العشرة الماضية جرى إنفاق المليارات لتحسين الخدمة والأداء بمنظومة جامعة عين شمس».

تفاصيل متحور كورونا الجديد «آي جي 5»

إلى ذلك، تطرق مستشار رئيس الجمهورية إلى تفاصيل متحور كورونا الجديد «آي جي 5»، موضحا أن ظاهرة التحور موجودة في الفيروسات التنفسية مثل البرد وكورونا، لافتًا إلى أنه لا توجد حاجة تدعو للقلق.

احذروا الانتقال من الحر إلى التكييف مباشرة

وشدد، على أن الانتقال من الجو شديد الحرارة إلى التكييف والعكس، من شأنه أن يصيب بأدوار البرد، كما وجه نصيحة لمن يصاب بدور البرد، قائلا إنه يجب عليه الحصول على الراحة في البيت و«لا يعطس في وش الناس»، مع الحرص على عدم نقل العدوى للمحيطين به من الأولاد والأحفاد، ممازحا الإعلامية عزة مصطفى: «أدوية البرد متوفرة هاتي البرد والأدوية علينا».