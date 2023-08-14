سورة تفرج الهموم وتقضي الديون.. احرص على قراءتها بعد صلاة الفجر

سورة يس من أعظم السور التي جاءت في القرآن الكريم ويحصل قارئها على ثواب كبير من الله عزوجل، إذ أقر عدد من السلف الصالح أنها تقضي الحاجات وتفرج الكرب وتقضي الدين وتيسر الحاجات وبها الخير الكثير وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها على «فيس بوك».

فضل ذكر الله بعد صلاة الفجر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد ورد العديد من الأحاديث عن فضل ذكر الله بعد صلاة الفجر ومنها ما رواه الإمام الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة».

فضل سورة يس

وأكدت الإفتاء أن لسورة يس ثواب كبير وذلك لما أخرجه الدارمي والترمذي - واللفظ له - والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».