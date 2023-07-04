دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي بتيسير الزواج (فيديو)

يهتم كثير من المصريين بمتابعة أدعية الشيخ محمد متولي الشعراوي، رغم مرور سنوات كثيرة على وفاته، ومن بين الأدعية التي يبحثون عنها، دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي بتيسير الزواج.

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي بتيسير الزواج

ويأتي دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي بتيسير الزواج، كما يلي.

- اللهم يا رحمن ورب السموات والأرض وكل شيء في الكون بقدرتك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالًا لما يريد، يا مبدئ يا معيد، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع و أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقني الزوج الصالح.

- ومنها أيضاً: اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يارب أقضي حاجتي وآنس وحدتي وفرج كربتي.

فيديو لدعاء الشيخ الشعراوي

- اللهم أنت ربي، وأنا عبدك ضاقت بي الأسباب وأغلقت الأبواب، وزاد بي الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمري ولم يفتح لي إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذ دعي أجاب يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب، اللهم حقق لي رغبتي وارزقني الزوج الصالح.