حياة كريمة بـ«القليوبية».. 795 مشروعا بـ7.1 مليار جنيه

يُعد المشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن بالنسبة لمحافظة القليوبية، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021.

تطوير وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة

وفى مركز شبين القناطر جرى تنفيذ المبادرة بإجمالى 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة من خلال 795 مشروعاً بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه.

المحافظ: نجنى حالياً ثمار المبادرة فى شبين القناطر مكاتب للتموين والشئون الاجتماعية والسجل المدنى والبريد والشهر العقارى بقرى «طحانوب وكفر شبين والأحراز وطحوريا»

وأكد المحافظ عبدالحميد الهجان لـ«الوطن» أن المحافظة بدأت فى جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تُعد أكبر مشروع قومى اجتماعى يهدف إلى إحداث تغيير جوهرى فى مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات المقدّمة إليهم فى ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.

وأضاف المحافظ: «يجرى حالياً دفع الأعمال للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وتسليمها وإدخالها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، كما يجرى العمل بالمجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى طحانوب وكفر شبين والأحراز وطحوريا، التى تضم مكاتب التموين والشئون الاجتماعية والسجل المدنى والبريد والشهر العقارى، وسيتم تشغيل تلك الخدمات، طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى، وجميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحّد الذى يتم استخدامه ليتلاءم مع دورة العمل الجديدة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسّرة تتضمن جميع عناصر الجودة والأمان».

وأوضح المحافظ أنه يوجد عدد 9 مجمعات خدمية تم تنفيذها بالمرحلة الأولى بنطاق مركز شبين القناطر، وهى طحوريا والجعافرة ونوى وكفر شبين والأحراز والقشيش والمريج وطحانوب ومنشأة الكرام، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى المجمعات الخدمية الـ9 وجارٍ تركيب العدادات، كما تم الانتهاء من توصيل مرفق المياه، وجارٍ تركيب العدادات وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء لعدد 7 من المجمعات الخدمية وجارٍ تركيب العدادات لها، وجارٍ توصيل الكهرباء لعدد 2 مجمع خدمى. وأكد أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700 متر مكعب، ويتكون المبنى فى كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منها، وبه وحدة محلية، ومجلس محلى ومكتب بريد وشهر عقارى وسجل مدنى ووحدة تضامن اجتماعى ومركز تكنولوجى ومكتب تموين.

99.7% نسبة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والغاز 79% والرى 86% والأبنية التعليمية 100%

وقالت هند جلال، منسق المبادرة فى المحافظة، إنه يجرى حالياً الانتهاء من نسبة كبيرة من مشروعات المبادرة وتوصيل المرافق لها، بالتنسيق مع القطاعات، مع بدء تسليم المشروعات التى جرى الانتهاء منها إلى جهات الولاية، تمهيداً لتشغيلها، مشيرة إلى أن المشروعات تشمل الوحدات الصحية والكبارى ومجمّعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات، التى سيتم من خلالها تقديم كل الخدمات للمواطنين فى القرى. وأضافت أنه بالنسبة لمشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، فقد بلغت نسبة التنفيذ 94.2% وبالنسبة لمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 99.7%، وفى الغاز 79%، والمصرية للاتصالات 60% والرى 86% والأبنية التعليمية 100%.

وقالت: «بالنسبة لمشروعات الجهاز المركزى للتعمير، بلغت نسبة تنفيذ المجمعات الخدمية 100% والمجمعات الزراعية 100% ومراكز الشباب 92% والوحدات الصحية 73% والكهرباء 78% والوحدات الاجتماعية 54% والطرق الداخلية 45% ونقاط الإطفاء 35% والمواقف 12%».

وأشارت إلى أنه يتم التشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدّد لإنهاء الأعمال بكل مشروع، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفّذة، والعمل على إزالة كل المعوقات التى تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات فى مختلف القطاعات المهمة والحيوية التى تتعلق بحياته اليومية مع زيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين الصباحية والمسائية والعمل على الالتزام بالجدول الزمنى المحدّد للانتهاء من الأعمال وتنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وقال خالد العرفى، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، إن من أهم مشروعات «حياة كريمة» مجمعات المواقف والأسواق الحضارية، ومنها السوق الحضارية لقرية طحوريا وجرى تسليمها، والتى تقع على مساحة 900 متر وتتكون من 14 محلاً، وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 متراً وعدد 12 باكية مساحة كل منها 7 أمتار ومزودة بمبنى إدارى مكون من غرفتين ودورة مياه وأوفيس، وتبلغ تكلفتها 4.9 مليون، مشيراً إلى أن هذه السوق مصممة على أحدث مستوى من الإنشاءات، وتم تجهيزها وتشطيبها أيضاً بأجود الخامات والمستلزمات لتكون واجهة حضارية تسهم فى القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وفتح فرص عمل للشباب. وكذلك مشروع موقف سيارات طحوريا النموذجى، الذى يقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى بنسبة تنفيذ 15%، مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة فى التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التى يجرى إنشاؤها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية.

وأكد «العرفى» اهتمام المبادرة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعى، نظراً لأهميتها فى توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.