نائب محافظ البحيرة: نهتم بـ«حياة كريمة» لرفع مستوى الخدمات للمواطنين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تُولي اهتماماً بالغا بمبادرة «حياة كريمة»، بالقرى المستهدفة.

متابعة «حياة كريمة» في البحيرة

يأتي ذلك لتوفير حياة كريمة للأهالي بكل الجوانب، وتقديم كل الخدمات حيث تجرى المتابعة الدورية والمستمرة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ6 مراكز في المرحلة الأولى «دمنهور، وكفر الدوار، وأبو حمص، وحوش عيسى، وأبو المطامير، وادي النطرون».

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد قرى حياة كريمة في البحيرة 42 قرية رئيسية، و238 وحدة قروية، و3967 تابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كيلومترا ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال متابعتها للأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزي أبو المطامير ووادي النطرون ومنها:-

مركز أبو المطامير

مجمع الخدمات الحكومية في كوم الفرج، ووحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو العطا، وسويقة قرية أبو بكر الصديق، ومحطة الصرف الصحي بقرية الشجاعة، ومركز صحة الأسرة بالغيتة، ومحطة رفع الصرف الصحي ومكتبة الطفل بقرية أبوالعطا.

وبمركز وادي النطرون، وحدة طب الأسرة، ومركز شباب قرية الجعار.

تحقيق التنمية المستدامة في الريف

يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمرارًا لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري؛ لتوفير حياة كريمة، وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم.

جاء أيضا مشاريع حياة كريمة؛ لتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.