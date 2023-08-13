اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «حياة كريمة» ملحمة البناء مستمرة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تحويل مستشفيات عين شمس إلى مدينة طبية عالمية

- السيسي يتابع أنشطة «الصندوق السيادي».. ويوجه باستغلال الفرص الاستثمارية وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم مقدّرات المصريين

- قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين فى «العلمين» اليوم بدعوة من الرئيس السيسي لبحث تطورات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية

خبراء ومسؤولون: «القاهرة» أكبر داعم وتقود ملف المصالحة بنجاح وتسعى لحل الأزمة الراهنة

جمال بيومي: قمة العلمين تناقش الملفات العالقة.. ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطينى.. والسيسي أعاد الحراك السياسى للقضية

- حياة كريمة «ملحمة البناء مستمرة»

- الشرقية: نسب التنفيذ 82 %.. والدقهلية: طفرة فى الخدمات.. و«المنيا»: قوافل طبية مجانية.. و«أسيوط»: إنشاء 1227 فصلاً دراسياً ومشروعات سكنية

- «البهنساوى»: المتطوعون «دينامو حقيقى» وعددهم 30 ألفاً.. وحياة كريمة «دُرة تاج» المشروعات القومية باستثمارات 800 مليار جنيه و60 مليون مستفيد

-«بكل فخر.. صُنع فى مصر» تصنيع قطارات المترو محلياً

- «العربية للتصنيع»: نستهدف توفير احتياجاتنا والتصدير

-مفاجآت فى النسخة الثانية لـ«مهرجان القاهرة للدراما» بالعلمين

- أشرف زكى: يسهم فى تطوير المحتوى الدرامى.. وإلهام شاهين: جاهزون لإطلاق دورة قوية

-العالم علمين «الفرحة مِكمّلة»

- «البحراوى»: شكراً لـ«المتحدة».. حلمى تحقق بالمشاركة

- «مسلم»: المهرجان عالمى.. و«نهى»: مصر كبيرة بفنها وتاريخها

الصفحة الثانية

- مصر حصن الأمة العربية

- قمة ثلاثية تجمع الرئيس السيسى بنظيره الفلسطينى وعاهل الأردن اليوم فى «العلمين»

- خبراء وسياسيون: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتقود الملف والمصالحة بنجاح.. وتمد يد العون للشعب الشقيق

- مسئولون فلسطينيون: «القاهرة» الأكثر حرصاً على مصلحة شعبنا.. و«غريب»: الفلسطينيون يحتاجون خطة محددة لإنهاء المعاناة

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أعاد الحراك السياسى للقضية

-«بيومى»: مصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطينى.. والقمة الثلاثية تبحث الملفات العالقة

- «قمة العلمين» تتطرق إلى تأثير بعض القضايا العالمية مثل أزمتى الطاقة والغذاء على المنطقة العربية

الصفحة الثالثة

- ملحمة البناء مستمرة

- ملحمة لتطوير أكثر من 4500 قرية.. نسب تنفيذ غير مسبوقة وتغيير حقيقى فى حياة الأهالى

- تنمية الحجر.. وبناء البشر

الصفحة الرابعة

- تغيير وجه الريف بخدمة 60 مليون مصرى

- أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى تشارك فى تنفيذ المشروع الخدمى الأكبر فى تاريخ البلاد البرنامج يستهدف القضاء على الفقر وتحسين البيئة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين

- فريق العمل التطوعى بدأ بـ3 أفراد ثم 800 ووصل إلى 1600 متطوع يبذلون جهوداً جبارة لخدمة المستهدفين

- خدمة 375 قرية من الأكثر فقراً فى المرحلة التجريبية تضم 4.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه

-رئيس المركز الإعلامى: المبادرة «دُرة تاج» المشروعات القومية باستثمارات 800 مليار جنيه و60 مليون مستفيد.. والمتطوعون «الدينامو الحقيقى»

- د. غادة البهنساوى: دعوة «السيسى» غير مسبوقة.. وهدفنا توحيد جهود المجتمع الأهلى

الصفحة الخامسة

- مبادرات «حياة كريمة»: تمكين اقتصادى.. وتنمية مجتمعية

- «أنت الحياة» وفرت خدمات ثقافية وترفيهية وتوعوية وتدريباً على المهن والحرف ودعمت الأطفال

«صك الخير» لتوزيع لحوم الأضاحى على الأهالى الأكثر احتياجاً فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً

«600 ألف باب رزق» لتنفيذ 2000 مشروع تمكين اقتصادى للأوْلى بالرعاية

- «محسب»: المرحلة الأولى طورت 1400 قرية فى 52 مركزاً.. و«عبدالقوى»: ساهمت فى تطوير حياة الأسر

- و«الشرقاوى»: مشروع القرن الواحد والعشرين وأعاد توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدولة والمجتمع

الصفحة السادسة

-«القليوبية».. 795 مشروعاً بـ7.1 مليار جنيه

- تطوير وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة.. والمحافظ: نجنى حالياً ثمار المبادرة في شبين القناطر

مكاتب للتموين والشئون الاجتماعية والسجل المدنى والبريد والشهر العقارى بقرى «طحانوب وكفر شبين والأحراز وطحوريا»

- 99.7% نسبة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والغاز 79% والرى 86% والأبنية التعليمية 100%

- «الدقهلية».. تنفيذ 237 مشروعاً خدمياً وتنموياً لصالح 500 ألف نسمة بـ7 مليارات جنيه

- خدمات تعليمية صحية وتوعوية للمرأة وتطوير مراكز الشباب فى 26 قرية

- «الشرقية».. 82% نسب التنفيذ فى 913 مشروعاً داخل 41 قرية و740 تابعاً

- الأهالى: «رجَّعت لنا الروح وخلتنا نحس إننا بنى آدمين بعد الحرمان لسنوات طويلة»

- «البحيرة».. 79 إنجازاً حوَّلت «الأبعادية» إلى قرية نموذجية

- الأهالى: عندنا كل الخدمات ومش محتاجين ننزل المدينة.. ومعالم القرية تغيرت بالكامل بعد افتتاحات الرئيس وبقينا نموذج يحتذى به فى «حياة كريمة»

الصفحة السابعة

- «سوهاج».. 182 قرية تزين خريطة التنمية فى 7 مراكز

- البداية من «أم دومة وبنى حميل»

«حبارير»: تنفيذ 142 مشروعاً فى 29 قرية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية بالبلينا

مشروعات مهمة لتلبية احتياجات المواطنين تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء مركز طبى متكامل ونقطة إسعاف ومجمع خدمات ومجمع زراعى

-«الأقصر».. طفرة تكنولوجية لتسهيل حياة المواطنين فى «إسنا وأرمنت»

- «المبادرة»: تنفيذ 762 مشروعاً لخدمة 665 ألف مواطن

-«الوادى الجديد».. 98٪ نسبة تنفيذ 28 مشروعاً خدمياً.. ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للقرى

- مشروعات بـ232 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء فى 27 موقعاً.. وتوصيل التيار لـ14 محطة تنقية مياه شرب

-بنى سويف.. قوافل طبية ورياضية وثقافية.. وهدايا ومستلزمات مجانية للأطفال

- الأهالى: ما يجرى تنفيذه من مشروعات حلم وتحقق على الأرض «أنت الحياة» تقدم خدمات ترفيهية للشباب

عروض لعرائس «الماريونيت» كتب من إصدارات «قصور الثقافة»

الصفحة الثامنة

- رضا البحراوى: حلمى تحقق بمشاركتى فى المهرجان.. وشكراً لـ«المتحدة»

- «مسلم»: «العالم علمين» ينافس المهرجانات العالمية.. وتجارب شخصية وراء تقديمى أغانى حزينة

- هانى الدقاق: «المتحدة» قدمت مهرجاناً عالمياً

- نهى فكرى تختتم فعاليات الأسبوع الخامس من «العالم علمين»