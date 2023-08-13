آدم الشرقاوي يروج لفيلمه «خمس جولات»: أول بطولة لي في السينما المصرية

روج الفنان آدم الشرقاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم «خمس جولات» وهو أول بطولة له، والمقرر طرحه منتصف أغسطس الحالي.

ونشر آدم الشرقاوي البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: «أول بطولة في السينما المصرية.. فيلم 5 جولات في السينمات من الأربعاء 16 أغسطس ومش قادر استنى لحد ما تشوفوه وتقولولي رأيكم».

أبطال فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات يضم عدد من نجوم الفن ابرزهم ماجد المصري، أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازنز