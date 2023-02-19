 أستاذ تاريخ بجامعة القاهرة للقناة الوثائقية: أدهم الشرقاوي كان يقوم بنوع من العدالة

قال الدكتور علي بركات، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، إن هناك نوع من العدالة كان يقوم بها أدهم الشرقاوي ورجاله، حيث كانوا يهاجمون المصالح البريطانية، وأراضي كبار الملاك.

السلطان حسين كامل كان مكروها

وأوضح في حواره خلال فيلم «أدهم الشرقاوي» المذاع على القناة الوثائقية، أن السطان حسين كامل كان مكروها، وهو أمر منطقى وحدثت أكثر من محاولة لاغتياله، وإذا كان أدهم الشرقاوي هتف ضده وهو تلميذ فهو أمر منطقى، لأن النظام التعليمي في ذلك الوقت كانت به روح من الوطنية.

وتحولت البلاد من الخديوية إلى السلطنة، ونصبت بريطانيا حاكما مواليا لها، السلطان حسين كامل، والذي قرر زيارة مدن الدلتا لكسب التأييد من الشعب الساخط، وفي إحدى مدارس مدن الدلتا الصغيرة كان له موعد مع الصبي اليافع أدهم الشرقاوي الذي قاد مظاهرة من الصبية تهتف ضده.