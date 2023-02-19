أحد أفراد عائلة أدهم الشرقاوي لـ القناة الوثائقية: كان يهاجم الإنجليز بسبب الظلم

قال ماجد الشرقاوي، أحد أفراد عائلة أدهم الشرقاوي، إنه كان يهاجم المحتل الانجليزي بسبب الظلم المنتشر آنذاك، وكانت العائلة بأكملها ضد الظلم ولم تقبله، متابعا: «كان بياخد الحقوق من أعمامه قبل الغريب لمساعدة الفقراء وشراء السلاح والإنفاق على رجاله في محاربة الاحتلال، والرئيس الراحل أنور السادات كتب وقال: أنا في صباي كنت بقلد شاب شجاع مصري اسمه أدهم الشرقاوي».

وتابع في حديثه خلال فيلم أدهم الشرقاوي المذاع على القناة الوثائقية: «أدهم نشأ وسط عائلته من الصغر، ووالده عبد الحليم، ولكن الأب الروحي له عمه محمود، والعائلة كانت ميسورة ماديا ولديها ممتلكات، وأرسلوه للحصول على الشهادة الابتدائية من القاهرة وظل بها 3 سنوات، ثم انتقل لمدرسة الشوربجي الابتدائية بكفر الزيات، وتعلم اللغة الإنجليزية واللغة اليونانية».

ومن جهته، قال طه الشرقاوي، أحد أفراد عائلة أدهم الشرقاوي، إن أدهم الشرقاوي كان يأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده إلى أصحابه الضعفاء غير القادرين على أخذ حقوقهم.