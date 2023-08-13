حياة كريمة بـ«الشرقية».. 82% نسب التنفيذ في 913 مشروعا داخل 41 قرية و740 تابعا

«حياة كريمة رجَّعت لنا الروح، خلتنا نحس إننا بنى آدمين»، بهذه الكلمات عبّر أهالى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية عن فرحتهم بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت 41 قرية فى المركز.

وقال مجدى البقرى، أحد أهالى قرية شرارة، التابعة لمركز الحسينية، إن اهتمام الدولة بالريف جاء لإعادة الروح إلى جسد الأهالى الذين ظلوا محرومين سنوات طويلة من الخدمات فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مشروعات الطرق ومراكز الشباب والمنشآت الصحية وخدمات البريد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى القرى، ومراكز الشباب أصبحت متنفساً للكبار والصغار لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأضاف علاء شبراوى، أحد أهالى الحسينية، أن مكاتب البريد التى تم تدشينها فى العديد من القرى وفرت على الأهالى الكثير من المعاناة ومشقة الانتقال من القرى إلى مدينة الحسينية للحصول على معاش أو تحويل أموال.

وأشاد محمود نصر، أحد أهالى قرية الأخيوة، بفتح وحدات صحية جديدة لتوفير الخدمات الطبية للأهالى، ورصف الطرق والكبارى الذى يعد عاملاً مهماً لتسهيل حركة النقل والمواصلات.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 312 مشروعاً، وسيتم البدء فى تنفيذ 48 مشروعاً على التوالى من إجمالى 913 مشروعاً وبنسبة تنفيذ إجمالية 82%.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لهم وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جارٍ تنفيذ 913 مشروعاً ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف فى 41 قرية و740 تابعاً بمركز الحسينية لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية تضمنت الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى من إجمالى 183 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 90%، والانتهاء من تنفيذ 95 مشروعاً بقطاع مياه الشرب من إجمالى 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99%، والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الرى والكبارى من إجمالى 36 مشروعاً و15 كوبرى بنسبة تنفيذ بلغت 85%، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالى 107 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99%، والانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتنفيذ 40 مشروعاً بقطاع الصحة من إجمالى 61 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 97%، وتنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

ونوه بأنه تم تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، و10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، و6 مجمعات سكنية من إجمالى 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98%، و9 وحدات اجتماعية من إجمالى 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99%، و6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالى 55 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 64%، و5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعى من إجمالى 41 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 69%، و13 مشروعاً بقطاع البريد من إجمالى 19 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 75%، و12 مشروعاً بقطاع الاتصالات من إجمالى 41 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 79%، و63 برج محمول من إجمالى 79 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 84%، والانتهاء من تنفيذ وحدتى إطفاء من إجمالى 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88%، وتنفيذ مشروع إنشاء موقف سيارات بنسبة 100%، وإنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100%، و82 مشروعاً فى قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58%، وجارٍ إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25%، وجارٍ تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضارى بنسبة بلغت 64%.