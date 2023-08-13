المستشار معتز خفاجي: منحت قيادات الإخوان مساحتهم الكاملة للدفاع عن أنفسهم

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، إن أول قضية في معهد الأمناء، كانت قضية مكتب الإرشاد، وظل المتهمون يثيرون الشغب، «أثبتُ كل ما قاموا به في محضر الجلسة، وأمرت أمن القاعة بإعادة المتهمين لمحبسهم، وبدأت في تلاوة أمر الإحالة».

خفاجي: أتحت الفرصة كاملة لقيادات الجماعة للدفاع عن أنفسهم

وأضاف خفاجي، خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، «كنت أستقبل أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الإخوان المتهمين في قضية مكتب الإرشاد في غرفة المداولة، وأمنح كل منهم مساحته الكاملة في الدفاع عن نفسه وطلباته».

تفاصيل جلسة استجواب محمود عزت

وتابع الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه في إحدى الجلسات أحضرت مقعدا لمحمود عزت، وتركت له المساحة للحديث، لأن من أهم شروط القاضي أن يكون المتهم مرتاحا له، وكبار قيادات الإخوان حين يدركون أنه قُضي الأمر، وأنهم سقطوا في قبضة القضاء، يتحولون إلى أشخاص مؤدبين.