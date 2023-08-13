محمد الباز: دار الإفتاء أصبحت مؤسسة عالمية بفضل جهود شوقي علام

هنأ الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهية العامة للمنطقة الاقتصادية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة لهم لمدة عام.

وقال، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن الدكتور شوقي علام رجل لا يأخذ حقه في الإعلام، والتعريف به وبجهوده وعلمه وفقهه، فهو رجل يبتعد عن الجدال والمشاكل ولا يتطلع الى سلطة، وهو رجل ريفي بسيط تشعر أنه أخ كبير أو أب.

الباز: شوقي علام نقل دار الإفتاء وجعلها مؤسسة عالمية

ولفت إلى أن شوقي علام نقل دار الإفتاء وجعلها مؤسسة عالمية، وعمل نقلة في تجديد الخطاب الديني، متابعا: «نبارك لشوقي علام، وأن تشهد دار الإفتاء نقلات كبيرة في عهده، لأن دار الإفتاء أصبحت مؤسسة عالمية بفضل جهوده».

التجديد لمفتي الجمهورية

وأعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، التجديد لمفتي الدكتور شوقي علام، لفترة ثالثة، بعدما انتهت المدة القانونية أمس، قائلًا: «نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق، والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء».

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية: «نسأل الله أن يعين مفتي الجمهورية علي تحمل هذه المسؤولية، خير بداية لهذه الفترة الجديدة».