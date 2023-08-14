في ذكرى وفاتها.. ما موقف شويكار من تحويل حياتها إلى عمل سينمائي؟

مسيرة فنية طويلة، قطعتها الفنانة شويكار، على مدار عقود طويلة، حققت من خلالها نجاحات كثيرة، تجاوزت جماهيريتها حدود الوطن العربي، إذ تشهد حياتها محطات عديدة.

موقفها من تحويل حياتها إلى عمل سينمائي

في حوارٍ قديم لـ«الوطن»، تحدثت الفنانة شويكار، عن موقفها من تحويل حياتها إلى عمل سينمائي، ليكون ضمن السيرة الذاتية، حيث قالت آنذاك: «أعتقد أنه في حال تحويل قصة حياتي إلى فيلم سينمائي سيفشل تماماً، ولن يُحقق أي علامة نجاح، لأن حياتي ليس بها أي محطات بارزة».

ورأت شويكار، أن «حياتي عادية مثل أي سيدة مصرية، ولم أرَ فنانة حالياً تُشبه لي وتُجسد حياتي على الشاشة، فأنا لا أعرف شبيهتي إطلاقاً»، لافتة إلى أنها لم تُفكر قط في كتابة مذاكرتها إطلاقاً طيلة حياتها، «أرى أن حياتي لا يجب أن يعرفها أحد، فهي ملك خاص لي».

ورغم ابتعاد شويكار، عن الأضواء في العقد الأخير من حياتها، ولم تظهر للجمهور، إلا أنها كانت تشعر بحالة كبيرة من الرضا، وكأنها لم تفقد شيئًا «لا أفتقد أي شىء إطلاقاً، فالحمد لله لدىّ حالة من الرضا التام، وأقول لجمهوري أن يُشاهد أعمالي التي قدمتها على مدار مشواري الفني».