في ذكرى ميلاد شويكار.. رحلة استمرت 60 عاما من التمثيل وقدمت 180 عملا فنيا

يمر اليوم 84 عامًا على ذكرى ميلاد الفنانة شويكار، باعتبارها من مواليد 4 نوفمبر عام 1938، وهي التي قدمت أكثر من 180 عملًا فنيًا، إذ بدأت مشوارها الفني مع مطلع الستينيات من القرن الماضي من خلال فيلم حبي الوحيد عام 1960، واستمرت حتى عام 2012 من خلال مسلسل سر علني، وتوقفت عن التمثيل حتى رحيلها يوم 14 أغسطس عام 2020.

ذكرى ميلاد شويكار

على مدار ما يقرب من 60 عامًا، قدمت شويكار، كثير من الأعمال الفنية ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، برعت خلالها في تجسيد العديد من الشخصيات، وكان القاسم المشترك بين غالبيتها مع الفنان فؤاد المهندس، حيث قدما سويًا كثيرًا من الأعمال الناجحة التي ارتبط بها الجمهور.

أبرز «الإفيهات»

ومن أكثر اللزمات التي اشتهرت بها شويكار في كثير من الأعمال التي قدمتها «شئ لا يصدقه عكل، يا حضرة البشكوتة، إنت بتقول عز يبقى إنت اللي قتلت بابايا».

أعمال سينمائية قدمتها

ومن الأعمال السينمائية التي شاركت بها «غرام الأسياد، عروس النيل، الزوجة 13، كشف المستور، كلمني شكرًا، الكرنك، السقا مات، طائر الليل الحزين، النداهة، غرام في الطريق الزراعي» بالإضافة إلى مجموعة الأفلام التي قدمتها بصحبة فؤاد المهندس «اعترافات زوج، أنا وهو وهى، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أجازة بالعافية، فيفا زلاطا، سفاح النساء».

صدفة بنت بعضشي

ومن أبرز الشخصيات التي جسدتها الفنانة شويكار ببراعة، منها على خشبة المسرح عام 1969 لعبت شخصية صدفة بنت حسب الله بعضشي، من خلال مسرحية سيدتي الجميلة، مع فؤاد المهندس، جمال إسماعيل، حسن مصطفى، سيد زيان، فاروق فلوكس، إخراج حسن عبدالسلام، ومن أبرز إفيهاتها بالمسرحية «طِلعت في إيدي غلط.. علمني الكتاكيت.. أنت نعجة وحصان».

كما جسدت شخصية جميلة في أحداث فيلم الباب المفتوح عام 1963، والذي يعد من أبرز الأفلام التي تطرقت إلى حرية المرأة، من خلال قصة لطيفة الزيات، سيناريو وحوار يوسف عيسى، بطولة فاتن حمامة، صالح سليم، حسن يوسف، محمود مرسي، إخراج هنري بركات.