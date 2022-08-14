ذكرى وفاة شويكار.. 3 أعمال ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

عامان على ذكرى وفاة الفنانة شويكار، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم 14 أغسطس عام 2020، بعد حياة فنية ثرية قدمت خلالها ما يزيد عن 100 عمل ما بين سينما ومسرح وإذاعة ودراما، وأصبحت واحدة من أجمل نجمات زمن الفن الجميل، التي جمعت بين الموهبة والكوميديا والتلقائية وبراعة الآداء.

على مدار مشوارها الفني، قدمت الفنانة شويكار، عددًا من الأفلام، النصيب الأكبر منها مع نصفها الثاني فؤاد المهندس، الذي كانت تعتبره أستاذًا وصديقًا قبل أن يكون زوجًا لها لمدة تزيد عن 20 عامًا، قبل أن يحصل الانفصال بينهما على الورق فقط، لكن تظل صداقتهما وحبهما مستمرة حتى رحيل المهندس في عام 2006.

ذكرى وفاة شويكار الثانية

وحسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996 تم اختيار 3 أفلام، شاركت فيهم النجمة شويكار، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم، ترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية:

الزوجة 13

عام 1962 شاركت شويكار، في فيلم الزوجة 13 أمام شادية ورشدي أباظة وحسن فايق وعبد المنعم إبراهيم، سيناريو وحوار علي الزرقاني وأبوالسعود الإبياري، وإخراج فطين عبدالوهاب، وجسدت شخصية إحدى السيدات اللاتي تلاعب بهن مراد الرجل الذي كل هوايته الزواج من النساء، وتتحد مع الزوجة رقم 13 للانتقام منه، واحتل المركز رقم 100 ضمن قائمة أفضل مائة فيلم بتاريخ السينما المصرية.

الكرنك

عام 1975 شاركت في فيلم الكرنك، أمام سعاد حسني، فريد شوقي، نور الشريف، محمد صبحي، كمال الشناوي، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج علي بدرخان، واحتل الفيلم المركز رقم 39 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

السقا مات

عام 1977 شاركت شويكار في فيلم السقا مات، أمام عزت العلايلي، فريد شوقي، أمينة رزق، تحية كاريوكا، للأديب يوسف السباعي، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج صلاح أبو سيف، واحتل المركز رقم 36 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.