وزير الشباب يكشف عن خطة تكثيف الأنشطة للقبائل والعائلات المصرية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة والممارسات الرياضية لشباب القبائل والعائلات المصرية من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.

صبحي: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب

وقال الوزير، خلال لقائه بشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب، وأن الجمهورية الجديدة تشهد العديد من المسارات لتنمية الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأوضح «صبحي»، أن كافة أنشطة وبرامج الوزارة متاحة لشباب القبائل والعائلات المصرية، مؤكدًا ان هناك أنشطة نوعية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع مجلس القبائل والعائلات.

من جانبه، أشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، موضحًا ان الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية تطبق استراتيجية متكاملة لبناء قدرات النشء والشباب في مختلف المجالات.