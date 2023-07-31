وزير الشباب والرياضة يكشف عن تفاصيل انطلاق «كابيتانو مصر» بمحافظة البحيرة

تواصل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، هاتفيًا، مع المتقدمين ومسئولي برنامج «كابيتانو» مصر، أثناء وصول البرنامج إلى محافظة البحيرة، لتقام المباريات على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، من أجل اختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وذلك في الموسم الثاني من البرنامج، وبدأت فعاليات اليوم الأول بحضور أكثر من 9 آلاف مشارك.

صبحي: مصر تمتلئ بالمواهب الواعدة في مختلف الألعاب

وأكد وزير الشباب والرياضة للمتقدمين ببرنامج كابيتانو مصر، أن مصر تمتلئ بالمواهب الواعدة في مختلف الألعاب، وسيحققون لمصر مزيدا من الإنجازات الرياضية في مختلف المنافسات العالمية، قائلًا «الوزارة تتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في اكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع محافظات الجمهورية».

اكتشاف المواهب خلال الفترة الحالية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، تصب تركيزها على اكتشاف المواهب خلال الفترة الحالية في كل مكان بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تحقق مع «كابيتانو مصر» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«كابيتانو مصر» يهدف إلى إبراز أفضل العناصر الرياضية

وأضاف صبحي، أن كابيتانو مصر يهدف إلى إبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية، ودعمهم الكامل، حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثري الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني

وجدد وزير الشباب والرياضة، تأكيده على المنهجية العلمية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.