حبس بائع خردة في واقعة سرقة أسلاك نحاس بالمقطم

كشفت تحقيقات نيابة المقطم، في واقعة سرقة أسلاك نحاسية من داخل عقار بالمقطم والمتهم فيها فني مصاعد وتم ضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات، أن المتهم بحسب اعترافاته أدلى بأن المضبوطات تم بيعها لبائع خردة في منطقة مصر القديمة بثمن بخس وصرف الأموال على متطلباته الشخصية.

حبس بائع الخردة 4 أيام

وخلال التحقيقات أمرت النيابة بحبس بائع الخردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

سرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات

وترجع تفاصيل الواقعة بعدما ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بالقاهرة، من ضبط فني مصاعد - مقيم بالقليوبية وبحوزته جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد مجهول المصدر وزن 50 كيلو ومفك و قصافة و مفتاح مصعد، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت في ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء فني تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.