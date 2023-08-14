أماكن مبادرة «كلنا واحد» في 3 محافظات.. تخفيضات تصل إلى 60%

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين، واستمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والتي توفر منتجاتها وتطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

تخفيضات بنسبة تصل إلى 60%

مبادرة كلنا واحد تتيح للمواطنيين توفير السلع الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية.

1348 فرعا على مستوى الجمهورية

وتنسق وزارة الداخلية مع السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في مبادرة كلنا واحد بإجمالي 1348 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية».

وتنشر «الوطن» خريطة الأماكن التي تتواجد بها فروع ومنافذ مبادرة كلنا واحد في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية وهي: