نصائح لتحقيق الانضباط المالي.. «أمان ليك ولأسرتك»

تتسطيع تحسين حياتك وجعلها أفضل إذا حققت الانضباط المالي بمفهومة الشامل، وذلك وفقا لما ذكره خبير الإدارة الاستراتيجية الدكتور وائل سلام، الذي أكد أن ذلك يتطلب اعتماد ميزانية واقعية واتخاذ قرارات مالية حكيمة تحافظ على الاستقلال المالي.

طريقة تحقيق الانضباط المالي

وتابع «سلام»، أنه لتحقيق الانضباط المالي، يجب على الأشخاص أو الشركات اعتماد ميزانية واقعية، تتضمن هذه الميزانية إدارة الإنفاق والادخار بكفاءة، واتخاذ قرارات حكيمة في كل ما يتم صرفه، بالإضافة الى التحكم في صرف الأموال والتأكد أنها تنفق في أماكنها الصحيحة.

جدولة الديون تحقق الانضباط المالي

وتابع أن الديون مسؤولية صعبة على الجميع، ويجب العمل على تحقيق الانضباط المالي بشكل جيد لسدادها، موضحًا أنه يجب على الأفراد تصنيف الديون وتسديدها، وفقا لقواعد الانضباط المالي، إذ يمكن تحديد حجم الديون والمبالغ الواجب تسويتها، بما في ذلك القروض والبطاقات الائتمانية، والرسوم التعليمة والطبية، وغيرها، بالاعتماد على الانضباط المالي المتبع.

لتحقيق الانضباط المالي يجب تخصيص مبالغ للطوارئ

وأشار إلى أنه لتحقيق الانضباط المالي يجب تخصيص مبلغ لأي ظروف طارئه، مشيرا إلى أنه يجب ادخار مبالغ معينه قد تعادل قيمتها المبالغ التي تصرف في نفقات المعيشة أو أقل، وتخصيص المبلغ لحالات الطوارئ أو الظروف غير المتوقعة، موضحًا أن هذه المبالغ بمثابة أمان للأشخاص وتحقق أيضا الانضباط المالي.

تحقيق الاستقرار والأمان المالي

وأخيرا أكد خبير الإدارة الاستراتيجية، أنه يمكن للأفراد تحقيق الاستقرار والأمان المالي، وإدارة الشؤون المالية بنجاح، والتعامل مع النفقات غير المتوقعة ومنع تراكم الديون، من خلال تأسيس نظامٍ مالي منضبط.