«استغل الإجازة صح».. 4 وظائف حرة تمكنك من كسب المال من البيت

يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول على طريقة سهلة لكسب المال، وخاصة خلال فترة الإجازة، ولذا فهناك طريقة تعد هي الأسهل في الحصول على وظيفة مناسبة يمكن الجمع بينها وبين الانشغالات الدراسية، وهي العمل الحر، إذ لا يتطلب الأمر التقيد بعدد ساعات معينة.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية أبرز 4 وظائف يمكنك العمل بها من المنزل، ولا تشترط أي مؤهلات سوى التدريب في المجال المرغوب فيه، بالإضافة إلى المهارة والجهد المطلوب لإنجاز العمل بجودة احترافية، ولذا ينبغي عليك أولًا الحصول على الدورات التدريبية واكتساب المعرفة المطلوبة وذلك وفقًا لموقع خمسات المختص في العمل الحر.

وظيفة مدير صفحات التواصل الاجتماعي

لابد لأي شركة الآن من وجود حساب اجتماعي واحد أو أكثر تتواصل من خلاله مع عملائها، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود طلب كبير على تلك الوظيفة، والتي يتولى القائم عليها مهمة إنشاء المنشورات ووضع استراتيجية المحتوى، والاستجابة للتعليقات وأحيانًا تصميم الصور؛ ولذا ينبغي على من يريد أن يتولى وظيفة مدير صفحات التواصل الاجتماعي أن يكون ملمًا بالمهارات الآتية:

- أن يمتلك مهارة الكتابة والتصميم.

- أن يكون قادرًا على التفاعل مع الجمهور، ولديه لباقة وخفة روح.

- المقدرة على تحليل البيانات.

- الرغبة في التعلم والفضول الفطري من أجل متابعة التحديثات المستمرة التي تضيفها المنصات الاجتماعية.

- القدرة على تطوير المحتوى بما يناسب الاتجاهات الجديدة.

وظيفة مصمم جرافيك

تأتي وظيفة تصميم الجرافيك في مقدمة الوظائف المطلوبة في مجال العمل الحر، إذ يحتاج أي نشاط تجاري إلى تصميم شعار أو إعلان أو هوية بصرية، ومن أبرز ما تحتاج إليه هذه الوظيفة من مهارات، أن يكون لديك ذوق فني في التصاميم واختيار الألوان، ولديك معرفة ببرامج التصميم الأساسية مثل الفوتوشوب والاليستريتور.

كاتب محتوى

تسعى العديد من الشركات إلى تقديم محتوى مفيد عبر إنشاء موقع لها على الإنترنت من أجل كسب ثقة عملائها، لذلك يعدّ مجال الكتابة من مجالات العمل الحر الصاعدة بقوة؛ فإذا كنت تمتلك موهبة الكتابة والتعبير والبحث، ابدأ مسيرتك المهنية وقدِّم خدمات كتابة المحتوى باحترافية، على مواقع العمل الحر.

مدقق لغوي

تحتاج هذه الوظيفة إلى مهارة عالية، وإلمام بقواعد النحو والصرف، فإذا كانت عيناك تقع على الأخطاء اللغوية بسهولة، فربما تكون تمتلك مهارة المدقق اللغوي بالفعل، ولذا يمكنك تنمية هذه البذرة بمراجعة القواعد الأساسية للغة العربية، ومن ثم ابدأ عملك الحر وقم بتقديم خدمات التدقيق اللغوي الاحترافية لعملائك.