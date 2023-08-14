بنك قناة السويس يعلن زيادة رأس المال المدفوع لـ5 مليارات جنيه

وافقت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال.

وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا في صافي أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022، وتحقيق 17% نمو في إجمالي المركز المالي و7% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.

من جانبه، صرح حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79%؛ ليصل إلى 482 1 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ143 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض

كما أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، إذ ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022.

جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي؛ مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وأشار «رفاعي» إلى ارتفاع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ2.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023.

زيادة رأس المال

وأضاف أن الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس الأحد، وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري؛ ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ومن الجدير بالذكر أن رأس المال ارتفع من 2.0 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.