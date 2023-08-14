ذكريات الجمهور مع مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»: لن ننسى مشهد المناقصة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، فقرة خاصة بعنوان «لسه فاكر» والتي تستعرض ذكريات الجمهور مع عمل فني يتذكرونه رغم مرور سنوات طويلة على عرضه.

«مسلسل لن أعيش في جلباب أبي» عُرض في عام 1996

حلقة اليوم تناولت مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي عُرض في عام 1996 والذي يعتبر أحد أكثر المسلسلات شهرة في مصر والوطن العربي كله، من بطولة الفنان الراحل نور الشريف وهو مقتبس من رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.

المسلسل يحافظ على شعبيته وشهرته

ورغم مرور أكثر من 25 سنة على العرض الأول للمسلسل، لكنه مازال يحافظ على شعبيته وشهرته، ولا ينسى المشاهدون أشهر فرح في تاريخ الدراما المصرية «فرح سنية»، بالإضافة إلى المعلم سردينة وقصة حب عبدالغفور البرعي وفاطمة كشري وكل ذلك جرى تقديمه في دراما اجتماعية ناجحة ستظل محفورة في وجدان الأجيال.

المواطنون في التقرير: نتذكر المسلسل جيدا

وأكد المواطنون في التقرير أنهم يتذكرون هذا المسلسل جيدا ومازالوا يتابعونه حتى اليوم، فقد قال أحدهم: «شاهدته نحو 10 مرات، هو مسلسل رائع ومن أفضل المسلسلات المصرية والعربية»، وأوضح آخر: «شاهدته أكثر من 15 مرة، وأكثر مشهد أتذكره هو عندما نافس الفنان محمد رياض الفنان النور الشريف في المناقصة».