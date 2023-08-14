أندية «الفتاة والمرأة» بالشرقية تُشارك في معرض الصناعات حرفية بالجيزة

كشف الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض التراث والحرف اليدوية الذي تقيمه محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر، ووزارة التنمية المحلية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفندق بيراميزا الدقي، وبمشاركة دول «اليمن والصين ، الهند ، بيرو ، المغرب ، فلسطين، السودان» ومحافظات «الجيزة -الوادي الجديد - أسوان - الفيوم - البحيرة -المنوفية».

أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك في معرض الجيزة

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان، أنّ عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمحافظة، شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات، أبرزها (الرزين - اكسسوارات - شنط - اباجورات الخيط - المكرمية)، وذلك بهدف منحهن فرصة لتسويق منتجاتهن الفنية المتنوعة، وإتاحة الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان، وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.

الاهتمام بالشباب لبناء الوطن

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، خاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل، وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.