تدريب 50 فتاة على رياضات مختلفة ضمن مشروع أندية المرأة بالإسكندرية

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، دعم الأنشطة والمشروعات التي تدعم المرأة على كافة المستويات رياضية واجتماعية واقتصادية، ومن ضمن الأنشطة التي تدعم المرأة المشروع القومي للفتاة والمرأة، والذي تمارس السيدات من خلاله الرياضات المختلفة، مثل «للياقة البدنية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والعروض رياضية وكاراتيه.

الاهتمام بحقوق المرأة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه في إطار الاهتمام بالمرأة وتجديد عهد الوفاء بحقوقها السياسية والإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، حيث تلعب المرأة دورا كبيرا في التأثير على المجتمع في شتى المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدريبات المشروع القومي للفتاة والمرأة لـ50 فتاة وسيدة بمركز شباب الأنفوشي.

ممارسة المرأة للرياضة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تدريبات المشروع القومي للفتاة والمرأة مستمر حتى 30 أغسطس المقبل، والمشروع يتضمن التدريب على أنشطة رياضية مختلفة لسيدات وفتيات مراكز تدريب وتنمية المرأة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث تهدف مراكز تدريب الفتاة والمرأة إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 سنة فما فوق لرفع كفاءتهن البدنية، وكذلك ممارسة مجموعة من الأنشطة المختلفة مثل اللياقة البدنية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة وعروض رياضية وكاراتيه.