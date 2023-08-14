خبير دولي: قطاع العقارات يسهم بـ16% من الاقتصاد المصري

أشاد المتخصص العقاري الدولي جيمس لويس، المدير الإقليمي لمؤسسة نايت فرانك في الشرق الأوسط، بسوق العقارات في مصر، وقال إن بفضل التوسع الحضري السريع، وتزايد عدد السكان، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ينعم سوق العقارات في مصر بذروة ازدهاره حالياً.

16 % من الناتج الإجمالي المحلي

وأضاف في تصريحات على هامش افتتاح مقر المؤسسة في مصر، إن القطاع يُسهم بنسبة تقدر بحوالي 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويستعد لتحقيق مزيدٍ من النمو، مما يجعل قطاع العقارات يتيح فرصاً وفيرة في كل من المجالات السكنية والتجارية.

السوق العقاري يوفر ملايين فرصة عمل

ويوفر السوق العقاري يوفر ملايين فرصة عمل، ويعتبر ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة، وسبق وذكرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويًا.

كما أن هناك استراتيجية عمل قوية من قبل لجنة غرفة التطوير العقاري خلال العام الجاري، من أجل دعم خطط جميع شركات القطاع العقاري من أجل تحقيق التوازن بين التكاليف وأسعار بيع الوحدات لإمكانية التواصل في تسويق مشروعاتها.