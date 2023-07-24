قناة «dmc» تبرز ملف «الوطن»: «مهرجان العلمين ينعش القطاع العقاري»

عرضت قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمهرجان العلمين الجديدة وانتعاش القطاع العقاري، بعنوان «العالم علمين.. المهرجان ينعش القطاع العقاري ويضاعف الإقبال السياحي».

مدينة العلمين منذ 3 سنوات

وتعليقا على ذلك، قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن مدينة العلمين منذ 3 سنوات كانت عبارة عن صحراء وألغام ولم يكن أحد يسمع عنها، فالعلمين الجديدة كانت مرتبطة بالحرب العالمية والألغام وزيارة المقابر فقط، متابعا: «كان من وقت لأخر نسمع عن انفجار في تلك المنطقة وسقوط وفيات فقط وهذا الأمر سجلته الأفلام القديمة».

العلمين جاذبة للسياح

وأضاف «عبد الراضي»، خلال حواره عبر فضائية «Dmc»، أن التحول الذي حدث في مدينة العلمين والتطوير والتخطيط به جعل هذا المكان جاذب للغاية للسياح من كل دول العالم، مشيرا إلى إقبال السياح العرب والأجانب فضلا عن المصريين والرواج السياحي المستمر.