«الداخلية» تنفذ 74 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 297 قضية مواد مخدرة بإجمالي 335 متهمًا، و124 قطعة سلاح ناري بحوزة 102 متهم، وتنفيذ 73926 حكما قضائيا.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، و34 متهمًا هاربًا، و16 متهمًا بأعمال بلطجة، و221 دراجة نارية مخالفة، و14 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، و23185 مخالفة مرورية، مع فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.