ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالفيوم.. «منشور على فيسبوك كشفه»

أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن التماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد أحد الأشخاص، مُقيم بمحافظة الفيوم.

11 حكما

بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه صادر ضده حكم فى القضية الواردة بالالتماس ، بالإضافة إلى 11 حكما آخرين.

وأنه قد تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.