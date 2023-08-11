حبس شخصين لحيازة سلاح ناري في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، كما أمرت بعرضهما على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، وبمواجهتهما أمام رئيس مباحث القسم، اعترفا بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد خالد الخبير القانوني لـ«الوطن» وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص: «يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل».