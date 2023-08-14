أسامة الشيخ رئيسا لقطاع قنوات الرياضة في الشركة المتحدة كتب: نرمين عفيفي 12:52 م | الإثنين 14 أغسطس 2023 أسامة الشيخ أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارا بتعيين أسامة الشيخ، رئيسا لقطاع قنوات الرياضة في الشركة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أسامة الأزهري: الشيخ الصيني «ليو لين روي» تحمل صعوبات كثيرة للدراسة بالأزهر أسامة الأزهري: الشيخ الصيني ليو لين روي دافع عن بلده في الحرب العالمية الثانية أفضل دعاء في يوم عاشوراء.. الشيخ أسامة الأزهري يوضح (فيديو) أسامة الأزهري عن الشيخ علي المنصوراوي: ملأ النفوس طهرا وعبادة ومحبة أسامة الشيخ الشركة المتحدة بقلم نرمين عفيفي