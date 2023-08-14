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أسامة الشيخ رئيسا لقطاع قنوات الرياضة في الشركة المتحدة

كتب:

نرمين عفيفي
12:52 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
أسامة الشيخ

أسامة الشيخ

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارا بتعيين أسامة الشيخ، رئيسا لقطاع قنوات الرياضة في الشركة.

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