أسامة الأزهري: الشيخ الصيني ليو لين روي دافع عن بلده في الحرب العالمية الثانية

حكى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، السيرة الذاتية للشيخ الصيني «ليو لين روي»، الذي أصر على الدراسة في الأزهر الشريف، إلا أنه في هذه الأثناء اندلعت الحرب العالمية الثانية وغزت اليابان الصين، وبالتالي أرض وطنه تعرضت لاحتلال أجنبي واستعمرا فبدأ يحمل هم بلده.

وتابع «الأزهري»: فكان عاكفا على طلب العلم ولكن يعول هم بلده وينسق مع أبناء الجالية الصينية في مصر لتنظيم فعاليات لنصرة بلادهم والتذكير بخدمة وطنهم.

مواجهة الغزو الياباني للصين

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج رجال صدقوا، المذاع على قناة دى إم سي وقناة الناس، أنه رغم أنه وطلاب الصين كانوا فقراء، ولكنهم لم ينسوا جمع التبرعات لاستخدامها في الدعوة لمواجهة الغزو الياباني للصين في تلك الفترة وكان 31 طالبا صينيا ينشدون معا لحن النشيد الصيني فوق هضبة الهرم، وبعد 5 سنوات تخرج وعاد إلى الصين على متن سفينة سياحية صينية وبدأ يباشر عمله في عام 1946.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.