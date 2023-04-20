أسامة الأزهري: الشيخ الصيني «ليو لين روي» تحمل صعوبات كثيرة للدراسة بالأزهر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الشيخ «ليو لين روي» الصيني، بدأ يعاني من مشقة كبيرة عام 1937، حيث كان قد خرج من بكين ليصل إلى هونج كونج كي يقابل بقية أصحابه ويسافر بهم لمصر، وبعد معانا وصل لهونج كونج والتقى ببقية الطلاب.

انكب على الدارسة في الأزهر

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج رجال صدقوا، المذاع على قناة دي إم سي وقناة الناس، أنه في 5 يناير 1938 توجه الوفد إلى مصر وكان أكبر وفد من البعثات التعليمية الصينية إلى مصر وكان ظروف الرحلة في غاية المشقة، حيث وصلوا إلى مدينة هندية ولم يجدوا سفنا تنقلهم إلى مصر وأقاموا أياما ثم رحلوا إلى مومباي وتحملوا الصعوبات حتى وصلوا إلى الأزهر وانكب الشيخ ليو على الدراسة.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.