رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي لإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والذي يستمر تنفيذه لعدة أيام، ويأتي في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع وعرض التقارير والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وألقى اللواء أركان حرب هاني محمد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الإمداد والتموين وإداراتها التخصصية بما يمكنها من تنفيذ ما تكلف به من مهام، مؤكدا حرص رجال الهيئة للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والجاهزية الفنية والإدارية العالية.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدًا بالأداء الراقي لرجال إدارة الوقود خلال مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتكون قادرة على إنجاز المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عددا من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء تنفيذ المشروع.

حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.