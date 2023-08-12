رئيس جمعية مجاهدي سيناء: القبائل انخرطت مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

تحدث الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية «مجاهدي سيناء»، عن الدور التاريخي لقبائل سيناء في تنميتها قائلا: «نحن دائما مع القوات المسلحة والدولة، ومحاربة قوى الشر كما أن القبائل والأهالي انخرطوا مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب»، مؤكدا أن سيناء «مطهرة تماما وثمن ذلك كان غاليا».

وأضاف عبد الله جهامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، «هذا الثمن الغالي جعل الدولة تتوجه لـ تنمية سيناء وهو ما وجه به الرئيس السيسي، كما أن هناك إرادة سياسية في تنميتها، حيث تم عمل ميناء عالمي ومشروعات كبرى أخرى، فضلا عن أن الدولة فكرت في إنهاء عزلة سيناء».

المرور من الضفة الغربية للشرقية: 15 دقيقة فقط

وأوضح عبد الله جهامة، أن المرور من الضفة الغربية للشرقية أصبح يستغرق ربع ساعة فقط، موضحا أن أبناء سيناء انخرطوا في العمل النضالي حتى المشاركة في حرب أكتوبر العظيم، وكل الولاء والانتماء لأبناء سيناء الذين توارثوها جيلا بعد جيل، وكل التحية والدعم للقوات المسلحة، مؤكدا أن سيناء آمنة تماما والدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير، ولم تبخل علينا في أي شيء.