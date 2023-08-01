صحفي سوداني: القوات المسلحة السودانية تمضي وفق خطتها عند اندلاع الحرب

أكد الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله، أن إغلاق طريق «بارا - أم درمان» الذي كانت تعتمد عليه ميليشات الدعم العسكري، جعل قوات الدعم السريع تلجأ لطرق أخرى.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القوات المسلحة، تجري عمليات تمشيط واسعة على الصعيد الميداني داخل أحياء الخرطوم، وأن قوات العمل الخاص، تنفذ عمليات عسكرية كبيرة، ودمرت العديد من الأليات العسكرية، وقتلت العديد من قوات الدعم السريع، مؤكدًا أنها تمضي وفق الخطة التي وضعتها عند اندلاع الحرب.

قوات السريع تلجأ لطرق أخرى للحصول على الأسلحة

أوضح أن قوات الدعم السريع، تلجأ لطرق أخرى للحصول على الأسلحة، معتبرًا أن إغلاق هذا الطريق، كان بمثابة قصمة ظهر قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع، لجأت لشرق السودان من أجل الإمداد بالأسلحة، مشيدًا بوعي القوات المسلحة السودانية، وإدراكها بضرورة قطع أي إمدادات للدعم السريع.

ولفت إلى أن قوات الدعم السريع تعاني كثيرًا في الحصول على الأسلحة في الخرطوم، وبعض الولايات السودانية الأخرى.