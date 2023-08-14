ضبط مخالفات تموينية وتحصيل 43 ألف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات والتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات لردع المخالفين.

حملة مكبرة على أسواق الحي

وقال رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم شن حملة مكبرة اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحي، وذلك ضمن المخطط الشهري للحي، وأسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات، وتحصيل غرامات فورية لعدد من المخالفين.

تحصيل 43 ألف جنيه غرامات فورية

وأوضح رئيس الحي أن الحملة شملت شوارع 18 وخالد بن الوليد ومسجد سيدي بشر، وأسفرت عن التالي:

- تحصيل 43 ألف جنيه غرامات فورية.

- التحفظ على 41 حالة إشغال متنوع، بالإضافة لكمية من المواد الغذائية الفاسدة.

- تحرير 4 محاضر بمعرفة الصحة.

- تحرير 5 محاضر بمعرفة الرصد البيئي.

- تحرير 6 محاضر بمعرفة التموين.

- تحرير 4 إنذارات بمعرفة رخص المحلات.

- تحرير 4 إنذارات بمعرفة الأمن الصناعي.

- تحرير 7 إنذارات بمعرفة القوى العاملة.

- المرور على 10 منشآت بمعرفة الطب البيطري.

- المرور على 5 صيدليات، وتحرير محضر واحد بمعرفة التفتيش الصيدلي.