انطلاق قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان في حي المنتزة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة بالإسكندرية، أنه جرى تنظيم قافلة طبية لأهالي منطقة الجزيرة الخضراء داخل مسجد التقوى تحت إشراف نشوى علي مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بعمل قافلة طبية لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين.

وأوضح أن القافلة أتت ثمارها وقدمت الخدمة الفعلية للمواطنين بالكشف على عدد 793 حالة بالمجان، وتضمنت خدمات القافلة كالتالي:

- استخراج بطاقات الرقم القومي لـ70 سيدة بالمجان.

- الترويج لمبادرة مشروعك المسؤولة عن تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه لرفع مستوى المعيشة.

- محو أمية عدد من المواطنين.

- عقد عدد 3 ندوة لتوعية المواطنين.

- تلوين بعض السلوكيات لترشيد المياه.