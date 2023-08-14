أستاذ باطنة: «100 يوم صحة» توفر حياة كريمة للمصريين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس سابقا، إنّ مبادرة «100 يوم صحة» تؤكد حرص واهتمام الدولة بصحة المواطنين سواء المرضى أو الأصحاء، موضحا أنّه يتم الكشف على الأصحاء من خلال فحوصات المقبلين على الزواج وتنظيم الأسرة، وغيرها من الخدمات.

تخصصات «100 يوم صحة»

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يتم فحص كل الفئات العمرية من خلال مبادرة «100 يوم صحة»، التي تقدم فحوصات لضعف السمع والتقزم، وبالنسبة للسيدات كان هناك مبادرات للكشف المبكر عن الأورام، أما عن كبار السن، فهناك مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السارية مثل أمراض القلب والاعتلال الكلوي.

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قضت على قوائم الانتظار، وتميّزت بكونها تقدم كل الخدمات والفحوصات الطبية سواء التحاليل أو الأشعات لجميع المحتاجين من المرضى أو الأصحاب بهدف توفير حياة كريمة يتمناه المواطن.

وأكد «عقبة»، نجاح المبادرات الصحية المختلفة في توعية المواطنين بأهمية صحته وضرورة المتابعة المستمرة لها، موضحا أنّ هناك فرقا طبية داخل المبادرة تختص بالتوعية، ويتم توعية المواطن بكيفية توقع حدوث المشكلات الصحية وطرق التعامل معها، بهدف منع حدوث الأمراض.