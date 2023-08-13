مليون و 84 ألف مستفيد من مبادرة 100 يوم صحة منذ انطلاقها بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، عن استفادة مليون و84 ألفا و241 مواطنا من خدمات مبادرة 100 يوم صحة، منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لـ88 ألفا و 108 مواطنين، بالإضافة إلى فحص 1214 طفلا ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية بين الأطفال حديثي الولادة.

كما تم تطعيم 321 ألفا و697 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات المبادرة.

فرق طبية لتنظيم الأسرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ 623 ألفا و297 من المنتفعات، بالإضافة إلى تقديم 35 ألفا و736خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأشار وكيل صحة محافظة المنيا، إلى أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألفا و760 خدمة مرور وحررت المحاضر وضبطت المنشآت المخالفة، وأعدمت الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، كما قدمت صحة البيئة 429 خدمة مرور على محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجرى تحليل عينات مياه من حمامات السباحة.