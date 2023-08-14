«الصحة»: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، قائلا إنه في اليوم الـ 49 من الحملة، وهو يوم 12 أغسطس، بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في المبادرة 18 مليون و378 ألف خدمة تشمل كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين والمقيمين.

الخدمات المقدمة في المبادرات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرات تشمل الكشف المبكر وضعاف السمع وصحة الأم والجنين والقضاء على الانتظار غير المبرر قبل إجراء التدخلات الجراحية والاعتلال الكلوي.

ولفت إلى أن المبادرات تشمل الصحة النفسية والمبادرات المرتبطة بالصحة الإنجابية وصحة الأسرة والتطعيمات المقدمة للأطفال والزيارات المنزلية التي تقدم لكبار السن وغير القادرين من خلال المبادرة.

وأوضح أن معدلات تقديم الخدمة زاد من خلال مبادرة 100 يوم صحة في بعض التخصصات بنسبة تتجاوز الـ 300 والـ 400 وأحيانا في 1000%، فبدلا من تقديم 100 خدمة في بعض المبادرات أصبحت تقدم أكثر من 1000 خدمة.

تكثيف المجهود والمشمول

وأشار إلى أن هذه المبادرات تميزت في تكثيف المجهود والشمول وسعة التغطية لتشمل القرى الأكثر احتياجا والكفور والنجوع، ومن خلال القوافل والعيادات المتنقلة، كما حددت الأمراض في بدايتها أو في مراحلها الأولى التي لا تظهر معها أعراض واستفادت هذه الفئات بتلقي العلاج مجانا، حتى قبل ظهور الأعراض.