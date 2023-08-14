تُعد الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، واحدة من أهم احتياجات الطلاب المقبولين في كليات جامعة الإسكندرية هذا العام، عقب إعلان تنسيق الكليات 2023، وبالتحديد فئة المغتربين الراغبين في إقامة تحت إشراف جامعي.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، للتسهيل على الطلاب أثناء التقديم.

يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية لتسجيل بياناته وفقا للمواعيد المحددة والمعلنة سنويا، حيث بدأت عمليات التقديم للطلاب والطالبات القدامى منذ أول أغسطس الجاري وحتى نهاية الشهر، بينما تبدأ مواعيد تقديم الطلاب والطالبات الجدد في المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية من 26 أغسطس الجاري حتى 20 سبتمبر المقبل.

الأوراق المطلوبة للسكن المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية

من خلال موقع الزهراء، يقوم الطالب أو الطالبة بتحميل طلب «استمارة الالتحاق» بالمدن الجامعية، وطباعته واستيفاء بياناته سواء من الكلية والضامن وولي الأمر.

خطوات التقديم في المدينة الجامعية بالإسكندرية

- بعد التسجيل يقوم الطالب بطباعة إشعار التقديم للتأكد أولاً من تسجيل الموقع لبياناته، وثانياً لاصطحابه معه أثناء تقديم الطلب الورقي.

- يتقدم الطالب والطالبة بطلب الالتحاق بعد استيفائه من الجهات السابق ذكرها مصحوبة بإشعار الموقع وصور لبطاقات الطالب أو الطالبة وولي أمره، في المواعيد المحددة لقبول الأوراق لأماكن الإقامة للعام الماضي أو وفق ما يتم تحديده من أماكن داخل المدن تخصص لقبول الأوراق.

الشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية

- يتم مراجعة الطلب الورقي على الطلب الإلكتروني وتأكيد صحة البيانات من خلال القائمين على التنسيق الإلكتروني بالمدن الجامعية.

- يتم إعلان النتيجة على لوحات الإعلانات وموقع الزهراء وصفحة «الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية ـ جامعة الإسكندرية» قبل تسكين الطلاب بوقت كافٍ.