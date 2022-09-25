مواعيد تسكين المدن الجامعية في الإسكندرية للطلاب القدامى.. 4 أيام

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، مواعيد تسكين المدن الجامعية للعام الدراسي 2022 - 2023 للطلاب القدامى.

وسيتم تسكين المدن الجامعية في الإسكندرية للعام الجامعي 2022 - 2023 للطلاب القدامى على مدار 4 أيام، بدءاً من يوم 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك بناءا على التقديرات الجامعية، وذلك على النحو التالي:

مواعيد تسكين الطلاب القدامى حسب التقديرات

- الأربعاء 28 سبتمبر.. تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة / قديم مدينة) من كل الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.

- الخميس 29 سبتمر.. تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة / قديم مدينة) من كل الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد جدا.

- السبت 1 أكتوبر.. تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة / قديم مدينة) من كل الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد.

تسكين الطلاب القدامى المنقطعين

- الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل.. تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة / مستجد أو منقطع مدينة) من كل الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز، إضافة إلى تسكين الطلبة والطالبات (قدامى جامعة) من المحافظات النائية، والذين لم يستوفوا شرط التقدير عدا الراسب.